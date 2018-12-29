Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Закон был принят ВР 6 декабря

Президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной радой Украины 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Как отмечается, целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных мер судов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона - это зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не больше 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и делает попытку исчезнуть, уполномоченный орган имеет право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любого третьего государства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Рада одобрила во втором чтении проект о прилегающей зоне Украины 6 декабря. За законопроект после нескольких неудачных попыток проголосовали 244 нардепа.

17 декабря закон подписал спикер ВР Андрей Парубий.