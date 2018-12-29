Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закон був прийнятий ВР 6 грудня

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про прилеглу зону України", прийнятий Верховною радою України 6 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Як зазначається, метою закону є гармонізація морського законодавства України з законодавством інших причорноморських держав та інших держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Також закон спрямований на попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних заходів суден до закритих портів тимчасово окупованих територій України.

"Відповідно до закону, прилегла зона України - це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України", - йдеться у повідомленні

Також зазначається, що у своїй прилеглій зоні Україна здійснює контроль, необхідний з метою запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море.

Згідно закону, якщо судно порушило законодавство України і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

Нагадаємо, Рада схвалила в другому читанні проект про прилеглу зону України 6 грудня. За законопроект після кількох невдалих спроб проголосували 244 нардепа.

17 грудня закон підписав спікер ВР Андрій Парубій.