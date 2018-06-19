Рада внесла зміни до ряду законів для соцзахисту військових у зв'язку із завершенням АТО

Крім того, термінологія у законах приводиться у відповідність з Конвенцією про права осіб з інвалідністю

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №8293 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ з другого разу проголосували 236 нардепів (спочатку 221 депутат).

Так, відповідно до указу президента України, 30 квітня 2018 року широкомасштабна антитерористична операція завершилася та розпочалася операція Об’єднаних сил (ООС) із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях.

Так, питання соціального захисту громадян у зв’язку із проведенням антитерористичної операції регулюються не тільки законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а й іншими законодавчими актами.

З метою врегулювання цих питань, законопроектом пропонується внести зміни до 19 законів України: "Про гуманітарну допомогу", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про лікарські засоби", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про загальну середню освіту", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про волонтерську діяльність", "Про зайнятість населення", "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", "Про Національну поліцію", "Про систему іномовлення України", "Про виконавче провадження".

Також зміни вносяться до постанови ВР "Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України".

Зокрема, зміни стосуються того, щоб надати учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників антитерористичної операції (АТО).

Крім того, до деяких із зазначених законів вносяться зміни в частині приведення термінології стосовно осіб з інвалідністю до Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Очікується, що прийняття акту сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту відповідних категорій громадян.

Нагадаємо, раніше Рада посилила соцзахист іноземців, які проходять службу у Збройних силах України.