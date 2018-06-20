Порошенко підписав закон, який заохочує громадян до військової служби

Зокрема, закон дозволить підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян до вищих військових навчальних закладів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби". Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Як зазначається, закон вносить зміни у закони України: "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; "Про військовий обов’язок і військову службу"; "Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

"Відповідно до прийнятих змін, закон дозволить: підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян в якості курсантів вищих військових навчальних закладів, що дозволить учасникам АТО та операції об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу в якості офіцерів або сержантів; підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс; продовжувати в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, бажаючих проходити військову службу за короткотривалим контрактом; звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду і оголошення демобілізації", - йдеться у повідомлення.

Також повідомляється, що закон надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень.

Нагадаємо, Верховна рада України внесла зміни до ряду законів для соцзахисту військових у зв'язку із завершенням АТО.