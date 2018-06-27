Порошенко одобрил освобождение от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

В частности, освобождается от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2463-VIII "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)". Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и налогообложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС), а также надлежащее проведение соответствующей операции", - говорится в сообщении.

Среди них, в частности, льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции.

Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

Напомним, 19 июня Рада освободила от НДС ввоз необходимой для ООС продукции.