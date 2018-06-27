Порошенко підписав указ про внесення змін до Податкового кодексу

Зокрема, звільняється від ПДВ ввезення необхідної для ООС продукції

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2463-VIII "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)". Про це повідомляє прес-служба президента.

"Документ забезпечує продовження дії пільг зі сплати військового збору та з оподаткування податком на додану вартість на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), а також належне проведення відповідної операції", - йдеться у повідомленні.

Серед них, зокрема пільги зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб на період їх безпосередньої участі в операції.

Також встановлюються пільги з оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України ряду спеціальних засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, 19 червня Рада звільнила від ПДВ ввезення необхідної для ООС продукції.