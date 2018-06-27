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Интервью

Порошенко одобрил продление льготного налогообложения ввоза продукции для нужд ООС

НовостиПолитика    27.06.2018 - 15:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Закон был принят Верховной радой 19 июня

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2464-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений". Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС)", - говорится в сообщении.

Также уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан.

Закон был принят Верховной радой 19 июня 2018 года. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако, с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений закона с 1 мая 2018 года - начала операции ООС.

Напомним, 19 июня Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию.

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Теги публикации: указ, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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