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Порошенко підписав указ про внесення змін до Митного кодексу України

НовиниПолітика    27.06.2018 - 15:50
Фото: Порошенко підписує указ (president.gov.ua)
Фото: Порошенко підписує указ (president.gov.ua)

Закон був ухвалений Верховною радою 19 червня

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2464-VІІІ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень". Про це повідомляє прес-служба президента.

"Законом доповнюються діючі норми Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом спеціальних засобів індивідуального захисту; ниток та тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів; лікарських засобів та медичних виробів на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян.

Закон був ухвалений Верховною радою 19 червня 2018 року. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак, з метою забезпечення безперервного періоду надання пільг з оподаткування ввізним митом пропонується поширити дію зазначених положень закону з 1 травня 2018 року - початку операції ООС.

Нагадаємо, 19 червня Рада звільнила від оподаткування ввізним митом необхідну для ООС продукцію.

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Теги публікації: наказ, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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