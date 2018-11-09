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Порошенко підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів

Новини » Політика    09.11.2018 - 17:34
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, продовжується виплата стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія

Президент Петро Порошенко 9 листопада підписав указ про стипендії дітям журналістів, загиблих під час виконанням професійних обов'язків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter голови держави.

Порошенко підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів

Він зазначив, що, зокрема, продовжується виплата стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності.

"Підписав указ про стипендії дітям журналістів, загиблих під час виконанням професійних обов'язків. Продовжується виплата стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія, загиблого під час Революції Гідності, та доньці кореспондента Дмитра Лабуткіна, загиблого в районі Дебальцевого", - поінформував голова держави.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект №7537 "Про внесення зміни до статті 1 закону" Про оздоровлення та відпочинок дітей "про визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлена інвалідність 1 групи в зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки ". Законопроект з другої спроби підтримав 241 нардеп.

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