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Кабмин утвердил план мероприятий по консолидации украинского общества

НовостиОбщество    22.03.2018 - 15:53
Фото: Кабмин принял план по укреплению национального единства (РБК-Украина)
Фото: Кабмин принял план по укреплению национального единства (РБК-Украина)

В Украине разработают Стратегию развития гражданского образования до 2022 года

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по укреплению национального единства и консолидации украинского общества. Об этом говорится в сообщении на "Урядовом портале".

В частности, среди основных задач названы проведение научных, прикладных и социологических исследований в данной сфере, привлечение внимания международного сообщества к нарушениям основных прав и свобод украинцев на временно оккупированных территориях. Планируется проведение подобных мероприятий в Донецкой и Луганской областях, прежде всего в населенных пунктах на линии соприкосновения, а также на оккупированных территориях.

Также планируется принять меры для развития и усиления межрегионального сотрудничества, проведения коммуникационных мероприятий с участием внутренне перемещенных лиц и  экспертов относительно реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в этом году планируется создать тематический веб-ресурс для распространения информации об истории украинского народа. Также запланирована разработка проекта Стратегии развития гражданского образования на период до 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Еврокомиссии считают "сильно раздутым" вопрос об образовании в Украине.  

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, общество, украинцы
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