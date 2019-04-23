Порошенко подписал новую редакцию закона о соцуслугах

Президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О социальных услугах". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады на странице соответствующего законопроект №4607.

В частности, закон определяет основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, направленных на профилактику сложных жизненных обстоятельств, помощь в их преодолении гражданам (лицам), семьям, детям, молодежи, нуждающимся в посторонней помощи.

В новой редакции определяется единая терминология и подходы в организации работы для любых целевых групп (людей с инвалидностью, безработных, лиц, подвергшихся насилию в семье и т.п.); основные направления госполитики в сфере предоставления соцуслуг; права и обязанности получателей, задача поставщиков социальных услуг.

Также предусмотрены основания для признания лиц, семей, такими требующих соцуслуг (путем оценки потребностей личности, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах); единый порядок предоставления таких услуг (обращение о предоставлении социальных услуг, в том числе в электронном виде);

Кроме того, в документе определены новые подходы по оплате социальных услуг - учитывая доходы лица, а не наличие родных и близких (в настоящее время одиноким лицам социальные услуги предоставляются бесплатно, другим - за дифференцированную плату).

Согласно закону, соцуслуги должны предоставлять профессионалы: государственные, коммунальные организации или же общественные объединения, благотворительные или религиозные организации, которые оказывают соцуслуги без осуществления предпринимательской деятельности.

Непрофессионалы могут предоставлять социальные услуги только своим родственникам, с которыми вместе проживают.

Напомним, Верховная рада Украины в январе приняла во втором чтении новую редакцию закона "О социальных услугах". Со второго раза законопроект №4607 поддержали 230 нардепов (сначала 222).

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2017 года Рада приняла данный закон за основу. Стоит отметить, что парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению, однако приступили к его рассмотрению уже в январе 2019 года.