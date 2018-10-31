Порошенко подписал два закона о функционировании финсектора Украины

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подписал законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования, а также о совершенствовании функционирования финсектора

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования, а также о совершенствовании функционирования финансового сектора. Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

"Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса... Также требуют изменения механизмы корпоративного управления государственными банками. Сделать это прозрачнее, понятнее. Этот закон предусматривает новый порядок формирования состава наблюдательных советов, обеспечение прозрачности деятельности государственных банков, которые сегодня составляют более половины финансового сектора страны", - сказал Порошенко.

Напомним, законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины планируется уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц.

Также предполагается урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства и ряд других вопросов в процессе наследования. Предоставляется поручение правительству обеспечить предоставление банкам и финансовым учреждениям, в соответствии с законом предоставляют кредиты, доступа для получения информации в электронном виде в ряд реестров, доступ к которым на текущий момент разрешен законом, но технически затруднен.