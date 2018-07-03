Парламент поддержал во втором чтении закон о возобновлении кредитования

За документ проголосовали 239 парламентариев

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ во втором чтении проголосовали 239 парламентариев.

Так, ранее в Нацбанке отмечали, что принятие этого законопроекта позволит уменьшить риски для банковских учреждений в ходе осуществления кредитных операций. Таким образом, банки охотнее будут предоставлять кредиты клиентам.

Проект также направлен на облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими ссудами, что в свою очередь даст стимулы для развития экономики.

В ходе голосования из редакции ко второму чтению были исключены две нормы. В частности, из закона была убрана правка, которая предусматривала, что наличие в Государственном реестре прав на недвижимое имущество сведений о каких-либо обременениях, ограничениях, арестах и других запретах относительно предмета ипотеки, возникшие после госрегистрации ипотеки, не является основанием для отказа в госрегистрации права собственности на недвижимое имущество за ипотекодержателем-банком, ипотекодержателем-банком в ликвидации и ипотекодержателем-НБУ, и осуществляется в порядке, предусмотренном законом "Об ипотеке".

Норма предполагала, что при этом такие обременения, ограничения, аресты или иные запреты остаются действительными относительно предмета ипотеки после регистрации права собственности за ипотекодержателем-банком, ипотекодержателем-банком в ликвидации и ипотекодержателем-НБУ.

Документом планируется уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц, в первую очередь, для улучшения жилищных условий; устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора; упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов (взыскателей) при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов.

Также предполагается урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства и ряд других вопросов в процессе наследования.

Предлагается согласовать нормы закона "О банках и банковской деятельности", а также часть подзаконных нормативных актов о порядке соблюдения прав наследников с положениями Гражданского кодекса Украины.

В законопроекте пересмотрен подход к норме закона "Об ипотеке" о внесудебном урегулировании, что касается перехода права собственности на залоговое имущество.

Для физических лиц предлагается установить, что после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению должником-физическим лицом основного обязательства недействительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Для юридических лиц после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению основного обязательства действительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Кроме того, уточнена норма о доступе банков к Государственному реестру актов гражданского состояния. Предлагается предоставлять такой доступ в порядке и объеме, установленном Министерством юстиции Украины, при наличии письменного согласия физического лица, которого касаются сведения, указанные в актовых записях.

Также предоставляется поручение правительству обеспечить предоставление банкам и финансовым учреждениям, в соответствии с законом предоставляют кредиты, доступа для получения информации в электронном виде в ряд реестров, доступ к которым на текущий момент разрешен законом, но технически затруднен.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять законопроект № 6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования".