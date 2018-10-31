Порошенко підписав два закони про функціонування фінсектора України

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко підписав закони про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо відновлення кредитування, а також про вдосконалення функціонування фінсектора

Президент України Петро Порошенко підписав закони про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо відновлення кредитування, а також про вдосконалення функціонування фінансового сектора. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вважаю, що закон про зміни в деякі законодавчі акти про відновлення кредитування дуже необхідний. Влада має розчистити шлях для відновлення економіки, а економічний розвиток неможливий без фінансового ресурсу... Також вимагають зміни механізми корпоративного управління державними банками. Зробити це прозорішим, зрозумілішим. Цей закон передбачає новий порядок формування складу наглядових рад, забезпечення прозорості діяльності державних банків, які сьогодні складають більше половини фінансового сектора країни", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, законом про внесення змін у деякі законодавчі акти України планується зменшити фінансове навантаження на позичальників, що буде сприяти відновленню економіки та активізації кредитування фізичних осіб.

Також передбачається врегулювати прогалини щодо погашення кредитів в разі визнання спадщини та ряд інших питань в процесі спадкування. Надається доручення уряду забезпечити надання банкам і фінансовим установам, які відповідно до закону надають кредити, доступ для одержання інформації в електронному вигляді в ряд реєстрів, доступ до яких на поточний момент дозволений законом, але технічно утруднений.