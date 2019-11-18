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Порошенко о подозрении от ГБР: запугать меня не удастся

Новости » Политика     18.11.2019 - 17:44
Порошенко о подозрении от ГБР: запугать меня не удастся
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко считает это провокацией

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает провокацией передачу Государственным бюро расследований (ГБР) Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) проекта уведомления о подозрении. Об этом говорится в видеокомментарии Порошенко на его Facebook.

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать: они никого не запугают, у них ничего не получится", - заявил он.

как Только я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкую Республику, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать: они никого не запугают, у них ничего не получится! Это дело не имеет юридического веса, это ясно даже юристу-первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича? Кто заинтересован в этом производстве? Ну, конечно, господин Труба является лишь исполнителем. Заказчиком является бывшая команда Януковича, которая появляется сейчас не только в своих телеграмм-каналах, но и в органах власти. Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не выйдет!

Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 18 ноября 2019 г.

По убеждению Порошенко, это дело не имеет юридического веса, что "понятно даже юристу-первокурснику".

"Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича?", - задается вопросом Порошенко.

Директор ГБР Труба, по мнению политика, является лишь "исполнителем", тогда как "заказчиком" выступает бывшая команда Януковича, "которая появляется сейчас не только в своих телеграмм-каналах, но и в органах власти".

"Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!", - добавил Порошенко.

У Порошенко отреагировали на проект подозрения ГБР
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