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Порошенко про підозру від ДБР: залякати мене не вдасться

Новини » Політика     18.11.2019 - 17:44
Порошенко про підозру від ДБР: залякати мене не вдасться
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко вважає це провокацією

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає провокацією передачу Державним бюро розслідувань (ДБР) до Генеральної прокуратури України (ГПУ) проекту повідомлення про підозру. Про це йдеться у відеокоментарі Порошенка на його Facebook.

"Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР. Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде", - заявив він.

Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР. Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде! Ця справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть юристу-першокурснику. Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади – це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича? Хто зацікавлений у цьому провадженні? Ну, звичайно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади. Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде!

Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 18 листопада 2019 р.

На переконання Порошенка, ця справа не має юридичної ваги, що "зрозуміло навіть юристу-першокурснику".

"Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади – це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича?", - задається питанням Порошенко.

Директор ДБР Труба, на думку політика, є лише "виконавцем", тоді як "замовником" виступає колишня команда Януковича, "яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади".

"Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде!", - додав Порошенко.

У Порошенка відреагували на проект підозри ДБР
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