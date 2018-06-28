Порошенко повідомив, коли подасть поправки до Конституції про наміри вступу в ЄС та НАТО

Порошенко вважає, що поправки до Конституції може ухвалити нинішній склад ВР

Президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО. Про це Порошенко заявив в четвер, 28 червня, у ході урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найближчим часом мною буде передано до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною - вступ до Євросоюзу та членство в НАТО", - сказав Порошенко.

Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

За його словами, орієнтація України на ЄС та Північноатлантичний альянс підтримується більшістю громадян держави.

"Можливість зібрати триста голосів за таке важливе рішення в нинішньому складі Верховної ради, я твердо в цьому переконаний, є", - підкреслив президент

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС.