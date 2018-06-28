Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко повідомив, коли подасть поправки до Конституції про наміри вступу в ЄС та НАТО

НовиниПолітика    28.06.2018 - 10:48
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко вважає, що поправки до Конституції може ухвалити нинішній склад ВР

Президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО. Про це Порошенко заявив в четвер, 28 червня, у ході урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найближчим часом мною буде передано до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною - вступ до Євросоюзу та членство в НАТО", - сказав Порошенко.

За його словами, орієнтація України на ЄС та Північноатлантичний альянс підтримується більшістю громадян держави.

"Можливість зібрати триста голосів за таке важливе рішення в нинішньому складі Верховної ради, я твердо в цьому переконаний, є", - підкреслив президент

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС.

Україна відзначає День Конституції Столтенберг заявив, що РФ не має права втручатися у питання членства України та Грузії в НАТО
Теги публікації: Евросоюз, НАТО, Конституция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся