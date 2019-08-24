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Порошенко почтил память военных, погибших в результате агрессии РФ

Новости » Политика    24.08.2019 - 13:25
Порошенко почтил память военных, погибших в результате агрессии РФ
Фото церемонии (eurosolidarity.org)

Порошенко вместе с женой Мариной возложили цветы к "Мемориальному колоколу"

Пятый президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной возложили цветы к "Мемориального колокола". В церемонии также принимали участие спикер ВРУ Андрей Парубий, нардепы от ЕС, ветераны и общественность, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Каждый раз, когда раздается Звон памяти, вспоминаю имена погибших, еще глубже чувствую, насколько дорогая цена независимости. Сегодня колокол бить будет пятнадцать раз – именно столько украинских воинов в этот день положили свою жизнь ради нашей с вами свободы. А молчит он – лишь около тридцати дней в год. В Книге памяти в Минобороны – тысячи имен. В том числе ради их памяти мы продолжаем бороться за Украину", – отметил Порошенко.

Пятый президент поздравил украинцев с Днем независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, свободу.

"Мы отдали дань и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю. Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - заявил он.

Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их...

Опубликовано Петром Порошенко Суббота, 24 августа 2019 г.

День Независимости 2019: как прошло празднование Киевское метро открыло все станции после мероприятий на День Независимости
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