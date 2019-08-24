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Порошенко вшанував пам‘ять військових, загиблих внаслідок агресії РФ

Новини » Політика    24.08.2019 - 13:25
Порошенко вшанував пам‘ять військових, загиблих внаслідок агресії РФ
Фото церемонії (eurosolidarity.org)

Порошенко разом з дружиною Мариною поклали квіти до "Меморіального дзвону"

П'ятий президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною поклали квіти до "Меморіального дзвону". В церемонії також брали участь спікер ВРУ Андрій Парубій, нардепи від ЄС, ветерани і громадськість, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Щоразу, коли лунає Дзвін пам’яті, згадую імена загиблих, ще глибше відчуваю, яка дорога ціна незалежності. Сьогодні дзвін битиме п’ятнадцять разів – саме стільки українських воїнів у цей день поклали своє життя заради нашої з вами свободи. А мовчить він – лише близько тридцяти днів на рік. У Книзі пам’яті в Міноборони – тисячі імен. У тому числі заради їхньої пам’яті ми продовжуємо боротися за Україну", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент привітав українців з Днем незалежності, згадуючи тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали свою державу, мали свободу.

"Ми віддали шану і повагу тим хлопцям, які віддали своє життя за нашу землю. Бажаю Україні миру на умовах перемоги, коли буде звільнено останній клаптик української землі. Ніхто не прагне миру більше, ніж українці", - заявив він.

Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми...

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 24 серпня 2019 р.

День Незалежності 2019: як пройшло святкування Київське метро відкрило всі станції після заходів на День Незалежності
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