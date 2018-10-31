Порошенко поблагодарил международных партнеров за солидарность на СБ ООН

Порошенко поблагодарил за солидарность с Украиной
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за солидарность с Украиной на заседании Совета Безопасности ООН международных партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.
"Искренне благодарю международных партнеров и руководство Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для уменьшения последствий российской разрушительной агрессии", - написал он.
Порошенко отметил, что Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе.
"Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива является неприемлемой. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности", - отметил президент.
Он отметил, что результат заседания СБ ООН показал продолжающуюся международную изоляцию Москвы.
Чрезвычайно показательны и красноречивы итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу» - мощная поддержка...Опубликовано Петром Порошенко Вівторок 30 октября 2018 г.
Напомним, на заседании СБ ООН американская сторона заявила, что Россия тормозит переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и советником президента РФ Владиславом Сурковым.