Порошенко поблагодарил международных партнеров за солидарность на СБ ООН

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко поблагодарил за солидарность с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за солидарность с Украиной на заседании Совета Безопасности ООН международных партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

"Искренне благодарю международных партнеров и руководство Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для уменьшения последствий российской разрушительной агрессии", - написал он.

Порошенко отметил, что Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе.

"Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива является неприемлемой. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности", - отметил президент.

Он отметил, что результат заседания СБ ООН показал продолжающуюся международную изоляцию Москвы.

Чрезвычайно показательны и красноречивы итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу» - мощная поддержка... Опубликовано Петром Порошенко Вівторок 30 октября 2018 г.

Напомним, на заседании СБ ООН американская сторона заявила, что Россия тормозит переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и советником президента РФ Владиславом Сурковым.