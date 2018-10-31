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Порошенко подякував міжнародним партнерам за солідарність на РБ ООН

Новини » Політика    31.10.2018 - 04:11
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подякував за солідарність з Україною

Президент України Петро Порошенко подякував за солідарність з Україною на засіданні Ради Безпеки ООН міжнародним партнерам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

"Щиро дякую міжнародним партнерам та керівництву Секретаріату ООН за тверду солідарність з Україною і заклик посилити гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії", - написав він.

Порошенко зазначив, що Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі.

"Крим має бути деокупований, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною. Водночас Москва повинна відмовитися від проведення фейкових "місцевих виборів" на окупованому Донбасі у листопаді, вони незаконні і є черговим прикладом російської підривної діяльності", - зазначив президент.

Він відзначив, що результат  засідання РБ ООН засвідчив триваючу міжнародну ізоляцію Москви.

 

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Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, на засіданні РБ ООН американська сторона заявила, що Росія гальмує переговори між спецпредставником США щодо України Куртом Волкером та радником президента РФ Владиславом Сурковим.

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