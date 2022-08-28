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Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности

Новина українською →
Воскресенье 28 августа 2022 15:42
Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что мир должен загнать Владимира Путина в изоляцию и депутінізувати международную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью "5 канала".

"Мы должны Путина загнать в изоляцию. Путин не должен чувствовать, что он великая держава. Он - Северная Корея. Вот у них есть союз, который проголосован против украинской резолюции, и там было пять стран: это сама Россия, это Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Венесуэла и все. И в этих условиях Путин будет в этой изоляции", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что после Второй мировой ничего подобного в мире не случалось. Войны в Ираке и Сирии, в Афганистане и Африке, в Ливии - в никакие сравнения не идут с этими 8,5 годы, когда современное оружие используется против свободного, независимого государства.

"Мы не поддадимся на ядерный шантаж России, которая не только хочет пугать мир ядерным излучением и загрязнением. Она хочет отрезать Юг Украины от энергоснабжения Запорожской АЭС, прекратит поставки российского газа и оставит без газа Европу. В конце концов эти шаги России окончательно доказали Европе то, что Россия не является надежным поставщиком. Российская энергетика - это элемент российской агрессии, российского оружия. И это точно неприемлемо", - добавил Порошенко.

Порошенко также убежден: мир помогает не Украине, а инвестирует оружие в собственную безопасность.

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