Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности

"Мы должны Путина загнать в изоляцию. Путин не должен чувствовать, что он великая держава. Он - Северная Корея. Вот у них есть союз, который проголосован против украинской резолюции, и там было пять стран: это сама Россия, это Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Венесуэла и все. И в этих условиях Путин будет в этой изоляции", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что после Второй мировой ничего подобного в мире не случалось. Войны в Ираке и Сирии, в Афганистане и Африке, в Ливии - в никакие сравнения не идут с этими 8,5 годы, когда современное оружие используется против свободного, независимого государства.

"Мы не поддадимся на ядерный шантаж России, которая не только хочет пугать мир ядерным излучением и загрязнением. Она хочет отрезать Юг Украины от энергоснабжения Запорожской АЭС, прекратит поставки российского газа и оставит без газа Европу. В конце концов эти шаги России окончательно доказали Европе то, что Россия не является надежным поставщиком. Российская энергетика - это элемент российской агрессии, российского оружия. И это точно неприемлемо", - добавил Порошенко.

Порошенко также убежден: мир помогает не Украине, а инвестирует оружие в собственную безопасность.