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Порошенко: перемога України потрібна всьому світові, бо йдеться про глобальну безпеку

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Неділя 28 серпня 2022 15:42
Порошенко: перемога України потрібна всьому світові, бо йдеться про глобальну безпеку Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що світ має загнати Володимира Путіна в ізоляцію і депутінізувати міжнародну політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв'ю "5 каналу".

"Ми маємо Путіна загнати в ізоляцію. Путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п’ять країн: це сама Росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах Путін буде в цій ізоляції", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані та Африці, в Лівії - у ніякі порівняння не йдуть з цими 8,5 роками, коли найсучасніша зброя використовується проти вільної, незалежної держави.

"Ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона хоче відрізати Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії остаточно довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І це точно неприйнятно", - додав Порошенко.

Порошенко також переконаний: світ допомагає не Україну, а інвестує зброю у власну безпеку.

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