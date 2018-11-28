Порошенко: у першу чергу маємо тримати зброю напоготові у Донецькій і Запорізькій областях

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко наголосив, що РФ хоче з’єднати окупований Крим і окуповану частину Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявив, що у першу чергу, потрібно тримати зброю напоготові у Донецькій і Запорізькій областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

За словами Порошенка, Россійська Федерація хоче з’єднати окупований Крим і окуповану частину на сході України.

"У першу чергу, ми маємо тримати зброю напоготові на території Донецької і Запорізької областей - на узбережжі Азовського моря. Бо агресор хоче з’єднати окупований Крим і окуповану частину на сході України. Але ми маємо сильну армію, згуртовану націю і ми це не дозволимо зробити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України до 26 грудня запроваджено воєнний стан. Мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Додамо, президент України Петро Порошенко запевнив, що воєнний стан буде застосовано лише в разі наземної російської військової агресії на території України.