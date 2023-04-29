ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко передав у війська 5 комплексів Poseidon та мобільні центри управління

Новость на русском →
Субота 29 квітня 2023 22:42
Порошенко передав у війська 5 комплексів Poseidon та мобільні центри управління Фото: Петро Порошенко передав у війська 5 комплексів Poseidon та мобільні центри управління (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління. Це - 15 безпілотників та спеціально обладнані кунги на базі вантажівок DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

За його словами, таким чином створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування артилерії максимально ефективним.

Сума цієї партії техніки перевищує 75 млн гривень. Проект реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО "Справа Громад".

"Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу - і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів", - резюмував політик.

Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

У п'ятницю, 28 квітня, російські війська завдали авіаудару по Чернігівській області та поранили трьох поліцейських.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою