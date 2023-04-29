Порошенко передав у війська 5 комплексів Poseidon та мобільні центри управління
Пʼятий президент Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління. Це - 15 безпілотників та спеціально обладнані кунги на базі вантажівок DAF.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
За його словами, таким чином створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування артилерії максимально ефективним.
Сума цієї партії техніки перевищує 75 млн гривень. Проект реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО "Справа Громад".
"Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу - і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів", - резюмував політик.
Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.
У п'ятницю, 28 квітня, російські війська завдали авіаудару по Чернігівській області та поранили трьох поліцейських.
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