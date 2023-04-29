Порошенко передал в войска 5 комплексов Poseidon и мобильные центры управления

Пятый президент Петр Порошенко передал военным 5 комплексов БПЛА Poseidon и мобильные центры управления. Это - 15 беспилотников и специально оборудованные кунги на базе грузовиков DAF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По его словам, таким образом создаются уникальные возможности для пилотов, операторов, артиллеристов, разведчиков, командиров. Взаимодействие через систему защищенной связи с пунктами артиллерии позволяет делать боевое применение артиллерии максимально эффективным.

Сумма этой партии техники превышает 75 млн гривен. Проект реализуется совместно Фондом Порошенко и ОО "Справа Громад".

"Нас мотивирует вера в победу и вера в наше контрнаступление. Вооруженные силы, которые мы создали с 2014 года, имеют очевидное преимущество - и тактическое, и стратегическое, и оперативное над россиянами, которые базируются на стандартах советской армии. А мотивация украинских воинов, которые защищают собственные семьи, собственный народ, собственную землю, просто несопоставима с мотивацией российских чмобиков, вагнеровцев и других извергов и бандитов", - резюмировал политик.