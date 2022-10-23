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Порошенко передав розвідникам Нацгвардії бронемашину

Фото: Петро Порошенко передав розвідникам Нацгвардії бронемашину (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передав розвідникам броньований мікроавтобус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - написав Порошенко.

За його словами, цей броньований автомобіль один з останніх на складах Європи.

"Фактично - це броньована капсула з куленепробивним склом, і вона повністю відповідає вимогам розвідки. Такі авто вже використовувалися ГО "Res_Publica. Брати по зброї" в проекті "Локі", засновником якого є покійний Гліб Бабіч. Броньовані машини показали високу ефективність, швидкість та захищеність. Тому я глибоко переконаний, що це авто, така наша з вами допомога збільшить кількість "бавовни" та наблизить нашу перемогу", - додав Порошенко.

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Петро ПорошенкоНацгвардія