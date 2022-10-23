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Порошенко передал разведчикам Нацгвардии бронемашину

Фото: Петр Порошенко передал разведчикам Нацгвардии бронемашину (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передал разведчикам бронированный микроавтобус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Попробуйте на этих фото найти украинскую разведку. Видите только автомобиль? Я тоже. На то они и разведчики. Это авто мы передали нашим ребятам из Нацгвардии, которые выполняют самую опасную работу на фронте - заходят в тыл к врагам, устраивают диверсии, ежеминутно рискуя своим жизнью. Все удивительные взрывы на незаконных застройках (мостах), все загадочные смерти коллаборантов - большая работа людей, имена которых мы никогда не узнаем", - написал Порошенко.

По его словам, этот бронированный автомобиль один из последних на складах Европы.

"Фактически - это бронированная капсула с пуленепробиваемым стеклом, и она полностью отвечает требованиям разведки. Такие авто уже использовались ОО" Res_Publica. Братья по оружию" в проекте "Локи", основателем которого является покойный Глеб Бабич. Бронированные машины показали высокую эффективность, скорость и защищенность. Поэтому я глубоко убежден, что это авто, такая наша с вами помощь увеличит количество "хлопка" и приблизит нашу победу", - добавил Порошенко.

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Петр ПорошенкоНацгвардия