Порошенко передал разведчикам Нацгвардии бронемашину

"Попробуйте на этих фото найти украинскую разведку. Видите только автомобиль? Я тоже. На то они и разведчики. Это авто мы передали нашим ребятам из Нацгвардии, которые выполняют самую опасную работу на фронте - заходят в тыл к врагам, устраивают диверсии, ежеминутно рискуя своим жизнью. Все удивительные взрывы на незаконных застройках (мостах), все загадочные смерти коллаборантов - большая работа людей, имена которых мы никогда не узнаем", - написал Порошенко.

По его словам, этот бронированный автомобиль один из последних на складах Европы.

"Фактически - это бронированная капсула с пуленепробиваемым стеклом, и она полностью отвечает требованиям разведки. Такие авто уже использовались ОО" Res_Publica. Братья по оружию" в проекте "Локи", основателем которого является покойный Глеб Бабич. Бронированные машины показали высокую эффективность, скорость и защищенность. Поэтому я глубоко убежден, что это авто, такая наша с вами помощь увеличит количество "хлопка" и приблизит нашу победу", - добавил Порошенко.