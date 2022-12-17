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Порошенко передав пікап та спорядження для батальйону "Дике Поле"

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав пікап та спорядження для батальйону спеціального призначення "Дике Поле" бригади ім. Івана Богуна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Це надзвичайно важливо для нас, тому що ключовий успіх мобільної штурмової піхоти - мобільність. І справді автомобілі - розхідний матеріал. Під час харківського наступу наш батальйон втратив близько 20 автомобілів, які були знищені", - розповів телеведучий Тарас Березовець, який після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт.

За словами Порошенка, батальйон "Дике Поле" вніс величезний внесок у звільнення Балаклеї, Харківської області.

"Перша перемога була, коли ми спільно відкинули ворога від Києва. Тоді 24 лютого усі, хто міг, зі зброєю в руках давав відсіч русні, перізавши канали логістики, ми викинули росіян за межі Київщини. Друга знакова перемога – перемога у звільненні Харківської області. Вона почалася із Балаклеї, а потім продовжилася від Куп’янська до Лиману. Але першими, хто були в Балаклеї - були українські десантники 25 бригади та бригада, де розташований батальйон "Дике поле", - додав він.

Порошенко також закликав українців донатити ГО "Справа громад", аби ще більше підтримувати наших військових та закривати їхні потреби на фронті.

Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.

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