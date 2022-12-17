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Порошенко передал пикап и снаряжение для батальона "Дике Поле"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал пикап и снаряжение для батальона специального назначения "Дике Поле" бригады им. Ивана Богуна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Это чрезвычайно важно для нас, потому что ключевой успех мобильной штурмовой пехоты - мобильность. И действительно автомобили - расходный материал. Во время харьковского наступления наш батальон потерял около 20 автомобилей, которые были уничтожены", - рассказал телеведущий Тарас Березовец, который после начала полномасштабного вторжение ушел на фронт.

По словам Порошенко, батальон "Дике Поле" внес огромный вклад в освобождение Балаклеи, Харьковской области.

"Первая победа была, когда мы совместно отвергли врага от Киева. Тогда 24 февраля все, кто мог, с оружием в руках давал отпор русские, перерезав каналы логистики, мы выбросили россиян за пределы Киевской области. Вторая знаковая победа - победа в освобождении Харьковской области. Она началась с Балаклеи, а затем продолжилась от Купянска до Лимана, но первыми, кто были в Балаклее, были украинские десантники 25 бригады и бригада, где расположен батальон "Дикое поле", - добавил он.

Порошенко также призвал украинцев донатить ОО "Справа громад", чтобы еще больше поддерживать наших военных и закрывать их потребности на фронте.

Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами средства.

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