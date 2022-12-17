Порошенко передав пікап та спорядження для батальйону "Дике Поле"
Пʼятий президент Петро Порошенко передав пікап та спорядження для батальйону спеціального призначення "Дике Поле" бригади ім. Івана Богуна
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Це надзвичайно важливо для нас, тому що ключовий успіх мобільної штурмової піхоти - мобільність. І справді автомобілі - розхідний матеріал. Під час харківського наступу наш батальйон втратив близько 20 автомобілів, які були знищені", - розповів телеведучий Тарас Березовець, який після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт.
За словами Порошенка, батальйон "Дике Поле" вніс величезний внесок у звільнення Балаклеї, Харківської області.
"Перша перемога була, коли ми спільно відкинули ворога від Києва. Тоді 24 лютого усі, хто міг, зі зброєю в руках давав відсіч русні, перізавши канали логістики, ми викинули росіян за межі Київщини. Друга знакова перемога – перемога у звільненні Харківської області. Вона почалася із Балаклеї, а потім продовжилася від Куп’янська до Лиману. Але першими, хто були в Балаклеї - були українські десантники 25 бригади та бригада, де розташований батальйон "Дике поле", - додав він.
Порошенко також закликав українців донатити ГО "Справа громад", аби ще більше підтримувати наших військових та закривати їхні потреби на фронті.
Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.
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