Порошенко передал пикап и снаряжение для батальона "Дике Поле"

"Это чрезвычайно важно для нас, потому что ключевой успех мобильной штурмовой пехоты - мобильность. И действительно автомобили - расходный материал. Во время харьковского наступления наш батальон потерял около 20 автомобилей, которые были уничтожены", - рассказал телеведущий Тарас Березовец, который после начала полномасштабного вторжение ушел на фронт.

По словам Порошенко, батальон "Дике Поле" внес огромный вклад в освобождение Балаклеи, Харьковской области.

"Первая победа была, когда мы совместно отвергли врага от Киева. Тогда 24 февраля все, кто мог, с оружием в руках давал отпор русские, перерезав каналы логистики, мы выбросили россиян за пределы Киевской области. Вторая знаковая победа - победа в освобождении Харьковской области. Она началась с Балаклеи, а затем продолжилась от Купянска до Лимана, но первыми, кто были в Балаклее, были украинские десантники 25 бригады и бригада, где расположен батальон "Дикое поле", - добавил он.

Порошенко также призвал украинцев донатить ОО "Справа громад", чтобы еще больше поддерживать наших военных и закрывать их потребности на фронте.

Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами средства.