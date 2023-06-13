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Порошенко передав артилеристам трьох бригад партію дронів "Валькірія"

Фото: Петро Порошенко передав артилеристам трьох бригад партію дронів "Валькірія" (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав бійцям трьох бригад шість дронів "Валькірія" для артилерійської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Валькірія" - легендарний дрон, який дуже цінують українські воїни на полі бою. Так ще називався план ліквідації Гітлера. Тому ми так любимо цих пташок. Бо сучасні дрони "Валькірія" здійснюють план Збройних сил України з ліквідації Путіна і всіх посіпак, яких він відправляє на нашу землю, і наближають нашу перемогу", - пише Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що 148 квадрокоптерів і 6 БПЛА "Валькірія", куплені коштом компанії Roshen, надійдуть у підрозділи ЗСУ.

Як відомо, у липні 2022 року Фонд Порошенка і волонтери купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ - зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України