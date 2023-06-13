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Порошенко передал артиллеристам трех бригад партию дронов "Валькирия"

Фото: Петр Порошенко передал артиллеристам трех бригад партию дронов "Валькирия" (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал бойцам трех бригад шесть дронов "Валькирия" для артиллерийской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Валькирия" - легендарный дрон, который очень ценят украинские воины на поле боя. Так еще назывался план ликвидации Гитлера. Поэтому мы так любим этих птиц. Потому что современные дроны "Валькирия" осуществляют план Вооруженных сил Украины по ликвидации Путина и всех муртадов, которых он отправляет на нашу землю, и приближают нашу победу", - пишет Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что 148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия", купленные на средства компании Roshen, поступят в подразделения ВСУ.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ - в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины