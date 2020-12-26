Порошенко передала рождественские подарки детям с инвалидностью

Депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности", председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала рождественские "свято-боксы" воспитанникам столичных инклюзивно-ресурсных центров.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В рамках акции были подготовлены 1000 рождественских боксов для детей с инвалидностью в различных городах Украины. "Свято-боксы" уже стали традиционными для Фонда Порошенко и ВОО "Солидарная молодежь". Нынешние подарки индивидуальные - учитывался возраст детей, пол, предпочтения и другие факторы.

По словам Марины Порошенко, она продолжает заниматься темой инклюзивного образования, которая стала для нее приоритетной во время каденции пятого президента Украины. Благодаря внедрению инклюзии детей с особыми потребностями, которые получили возможность полноценного учиться, выросло практически в десять раз - с двух с половиной тысяч до 24 тысяч учеников.

"Сегодня я посетила этот замечательный инклюзивно-ресурсный центр, который является одним из 700 инклюзивно-ресурсных центров, которые мы открыли за три года по всей Украине", - рассказала она.

Впрочем, по ее мнению, столица должна существенно увеличить количество таких центров. Сегодня в Киеве открыто 10 инклюзивно-ресурсных центров. Если считать потребности Киева, их должно быть 44.

"Мы обязательно будем продолжать программу по открытию инклюзивно-ресурсных центров, чтобы охватить качественными услугами всех детей, которые нуждаются в коррекционно-развивающих услугах", - добавляет Порошенко.

Она убеждена, подобные центры - это абсолютно новый подход к детям с особыми образовательными потребностями. Они не только получают сопровождение, здесь они могут получать индивидуальные занятия по направлениям, которые прописаны в их учебных планах.

"Чтобы дети чувствовали, что они важны для нас, мы уделяем внимание каждому ребенку. Обращаем внимание на их способности, таланты, возможности. Думаю, что когда сегодня они придут домой и откроют подарки, для них это будет продолжение праздника, которое сегодня началось здесь в инклюзивно-ресурсном центре", - убеждена Порошенко.

Также, по ее словам, проект разрастается. В этом году он охватил уже Днепр, Ровно, Одессу, Харьков.

"Я думаю, что много других городов в дальнейшем также присоединятся к этой акции. Потому что мы должны постоянно думать о нашем будущем. А наше будущее - это наши дети", - убеждена Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко с волонтерами передают в больницы 50 кислородных концентраторов. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года фонд планирует передать еще 20 концентраторов.