Порошенко передала різдвяні подарунки дітям з інвалідністю

Депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності", голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко передала різдвяні "свято-бокси" вихованцям столичних інклюзивно-ресурсних центрів.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

В рамках акції були підготовлені 1000 різдвяних боксів для дітей з інвалідністю в різних містах України. "Свято-бокси" вже стали традиційними для Фонду Порошенка та ВГО "Солідарна молодь". Цьогорічні подарунки індивідуальні - враховувався вік дітей, стать, уподобання та інші фактори.

За словами Марини Порошенко, вона продовжує опікуватися темою інклюзивної освіти, яка стала для неї пріоритетною під час каденції п’ятого президента України. Завдяки впровадженню інклюзії кількість дітей з особливими потребами, які отримали можливість повноцінного навчатися, зросла практично вдесятеро - з двох з половиною тисяч до 24 тисяч учнів.

"Сьогодні я відвідала цей чудовий інклюзивно-ресурсний центр, який є одним з 700 інклюзивно-ресурсних центрів, які ми відкрили за три роки по всій Україні", - розповіла вона.

Втім, на її думку, столиця має суттєво збільшити кількість таких центрів. Сьогодні у Києві відкрито 10 інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо рахувати потреби Києва, їх має бути 44.

"Ми обов’язково будемо продовжувати програму з відкриття інклюзивно-ресурсних центрів, щоб охопити якісними послугами всіх дітей, які потребують корекційно-розвиткових послуг", - додає Порошенко.

Вона переконана, подібні центри - це абсолютно новий підхід до дітей з особливими освітніми потребами. Вони не тільки отримують супровід, тут вони можуть отримувати індивідуальні заняття за напрямками, які прописані в їхніх навчальних планах.

"Щоб діти відчували, що вони важливі для нас, ми приділяємо увагу кожній дитині. Зважаємо на її здібності, таланти, можливості. Думаю, що коли сьогодні вони прийдуть додому і відкриють подарунки, для них це буде продовження свята, яке сьогодні розпочалось тут в інклюзивно-ресурсному центрі", - переконана Порошенко.

Також, за її словами, проект розростається. Цього року він охопив вже Дніпро, Рівне, Одесу, Харків.

"Я думаю, що багато інших міст надалі також приєднаються до цієї акції. Тому що ми маємо постійно думати про наше майбутнє. А наше майбутнє - це наші діти", - переконана Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка з волонтерами передають у лікарні 50 кисневих концентраторів. Це чергова партія кисневого обладнання, а до кінця року фонд планує передати ще 20 концентраторів.