Порошенко передал пожертвование храму в Харькове

Настоятель протоиерей Виктор Маринчак показал пятом президенту, как продвигается реконструкция храма.

В свою очередь Порошенко передал на строительство храма пожертвование в 150 тыс. грн. Храм, построенный в 1885 году на месте деревянной постройки, существовавшей здесь еще со второй половины XVII века, был закрыт большевиками в 1930 году и разрушен на две трети.

После обретения независимости община храма начала его восстановления. Активисты общины были участниками Оранжевой революции и Революции достоинства, волонтерами и добровольцами.

Настоятель храма протоиерей Виктор Маринчак во главе общины Храма Иоанна Богослова с августа 1991 года. Участник трех революций, его считают духовником Харьковского евромайдан. Настоятель инициировал установку на стенах храма мемориала погибшим в русско-украинской войне.

Как известно, в 2020 году Петр Порошенко потратил на благотворительность более 150 млн грн.

Фонд Порошенко с первых дней пандемии совместно с волонтерами обеспечил медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тыс. единиц, а также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлены в регионы.

Фонд вместе с волонтерами передал в больницы и амбулатории более 100 кислородных концентраторов.

С мая 2021 года Фонд Порошенко вместе с общественными активистами, ветеранами войны работают над проектом по установке систем видеонаблюдения на позициях украинских подразделений в зоне ООС.

По данным Гражданской сети "ОПОРА" лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко также возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году.