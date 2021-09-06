Порошенко передав пожертву храму в Харкові

Настоятель протоієрей Віктор Маринчак показав п’ятому президенту, як просувається реконструкція храму.

У свою чергу Порошенко передав на будівництво храму пожертву у 150 тис. грн. Храм, збудований у 1885 році на місці дерев'яної споруди, що існувала тут ще з другої половини XVII століття, був закритий більшовиками у 1930 році і зруйнований на дві третини.

Після здобуття Незалежності громада храму почала його відновлення. Активісти громади були учасниками Помаранчевої революції і Революції гідності, волонтерами і добровольцями.

Настоятель храму протоієрей Віктор Маринчак на чолі громади Храму Іоана Богослова з серпня 1991 року. Учасник трьох революцій, його вважають духівником Харківського Євромайдану. Настоятель ініціював встановлення на стінах храму меморіалу загиблим в російсько-українській війні.

Як відомо, у 2020 році Петро Порошенко витратив на благодійність понад 150 млн грн.

Фонд Порошенка з перших днів пандемії спільно з волонтерами забезпечив медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тис. одиниць, а також 10 тис. антивірусних окулярів, понад 50 тис. високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ.

Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тис. продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тис. наборів відправлено у регіони.

Фонд разом із волонтерами передав у лікарні та амбулаторії більше 100 кисневих концентраторів.

З травня 2021 року Фонд Порошенка разом із громадськими активістами, ветеранами війни працюють над проектом зі встановлення систем відеоспостереження на позиціях українських підрозділів у зоні ООС.

За даними Громадянської мережі "ОПОРА" лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко також очолив рейтинг народних депутатів України, які здійснювали благодійні внески зі своїх заробітних плат у 2020 році.