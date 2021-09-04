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Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

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Киев, Суббота 04 сентября 2021 20:13
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что деньги, полученные от МВФ в качестве помощи во время пандемии, должны быть направлены на социальную защиту граждан - в первую очередь военных и пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Евросолидарности".

"Средства, которые мы получили сейчас - 2,7 миллиарда долларов от МВФ - это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 миллиардов для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия", - говорит Порошенко.

По его словам, тринадцатая пенсия должна начисляться тем пенсионерам, которым вопреки закону не индексировались пенсии в связи с ростом цен.

"У нас же закон четко предусматривает: цены растут - пенсия должна повыситься ровно настолько же для защиты потребительского уровня жизни пенсионера. Этого не делают. Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсиюз", - добавляет Порошенко.

Второе направление - армия. Порошенко предлагает за счет этих средств повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих.

"Это будет настоящий почет и уважение, потому что Вооруженные Силы Украины пользуются наибольшим уважением населения Украины", - отмечает политик.

Порошенко также отметил, что в ВСУ сейчас есть значительные задержки с выплатой денежного обеспечения, поэтому он обратился к власти с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.

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Петр Порошенко МВФ Пенсии
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