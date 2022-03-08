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Порошенко передал оружие, рации и снаряжение бориспольской теробороне

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Вторник 08 марта 2022 21:04
Порошенко передал оружие, рации и снаряжение бориспольской теробороне Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко передал пулеметы, рации и военное снаряжение бойцам теробороны из Борисполя. Он также сообщил, что в ближайшее время в Украине будет изготовлена партия бронежилетов из финской стали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы надеемся, что к концу недели мы их привезем. Я принял решение, что мы в Финляндии на Бронесталі закупаем бронепластины. Высочайшего качества из финской брони. А сами по Украине будем изготавливать разгрузки, пластиноноски. Общее количество, которое мы планируем сегодня сделать и поставить в Украину превышает 5 тысяч", - заявил Порошенко.

Порошенко сообщил, что бронежилеты будут поставлены в батальоны теробороны Киева и области, которые он патронирует, в частности, 206-й батальон столицы, а также батальоны, сформированные в Василькове, Фастове и других районах Киевской области.

Он отметил, что по просьбе городского головы Борисполя Владимира Борисенко в эту координацию войдет и тероборона города, которое первым приняло на себя удар российских оккупантов.

Порошенко передал оружие, рации и снаряжение бориспольской теробороне

"5 тысяч в первую очередь мы будем давать батальонам, которые входят в нашу координации, сотрудничества. Сегодня Владимир обратился, чтобы бориспольские силы точно остались с нами в тесной координации. Мы работаем сейчас и по Фастовском, и по Васильковскому району", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко
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