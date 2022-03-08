Порошенко передав зброю, рації та спорядження бориспільській теробороні

П'ятий президент Петро Порошенко передав кулемети, рації та військове спорядження бійцям тероборони з Борисполя. Він також повідомив, що найближчим часом в Украіні буде виготовлена партія бронежилетів з фінської сталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми їх привеземо. Я прийняв рішення, що ми у Фінляндії на Бронесталі закуповуємо бронепластини. Найвищої якості з фінської броні. А самі по Україні будемо виготовляти розгрузки, пластиноноски. Загальна кількість, яку ми плануємо сьогодні зробити і поставити в Україну, перевищує 5 тисяч", - заявив Порошенко.

Порошенко повідомив, що бронежилети будуть поставлені у батальйони тероборони Києва та області, які він патронує – зокрема, 206-й батальйон столиці, а також батальйони, які сформовані у Василькові, Фастові та інших районах Київської області.

Він зазначив, що на прохання міського голови Борисполя Володимира Борисенка в цю координацію увійде і тероборона міста, яке першим взяло на себе удар російських окупантів.

"5 тисяч в першу чергу ми будемо давати батальйонам, які входять до нашої координації, нашої співпраці. Сьогодні Володимир звернувся, щоб бориспільські сили точно залишилися з нами в тісній координації. Ми працюємо зараз і по Фастівському, і по Васильківському району", - додав Порошенко.