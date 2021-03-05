Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу, где был пожар

"Сегодня мы в центральном офисе "Европейской солидарности" отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил партийную организацию в Черновцах, которая вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода.

Порошенко также отметил, что заболеваемость уже превышает 10 тысяч в сутки, а число госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

"Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы", - добавил Порошенко.