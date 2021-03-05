Порошенко передав кисневі концентратори у Чернівецьку лікарню, де була пожежа

"Сьогодні ми у центральному офісі "Європейської солідарності" відвантажуємо концентратори до Чернівецької міської лікарні №1. 27 лютого у Чернівцях трапилася велика біда. Спалахнула пожежа у лікарні №1, де, зокрема, лікують хворих на Covid-19. Дві людини загинули внаслідок пожежі, згоріло медичне обладнання, пацієнтів довелося евакуювати", - написав Порошенко.

Він також подякував партійній організації у Чернівцях, яка вийшла з ініціативою збору коштів для лікарні через 40 хвилин після повідомлення про пожежу і про те, що люди залишилися без кисню.

Порошенко також зауважив, що захворюваність вже перевищує 10 тисяч на добу, а кількість госпіталізацій протягом доби складає декілька тисяч.

"У багатьох областях місць у лікарнях немає. Люди лежать у коридорах без кисню, і ситуація є критичною. Звісно, ми не можемо лишитися осторонь. Минулого тижня ми привезли кисневі концентратори до Яремчі і Надвірної, а сьогодні вони відправляються та у Чернівці", - додає Порошенко.