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Порошенко передав кисневі концентратори у Чернівецьку лікарню, де була пожежа

Автор: РБК-Україна

Чернівецька міська лікарня №1 отримає три кисневі концентратори від Благодійного фонду Петра Порошенка. Саме в цьому медзакладі нещодавно сталася пожежа.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Сьогодні ми у центральному офісі "Європейської солідарності" відвантажуємо концентратори до Чернівецької міської лікарні №1. 27 лютого у Чернівцях трапилася велика біда. Спалахнула пожежа у лікарні №1, де, зокрема, лікують хворих на Covid-19. Дві людини загинули внаслідок пожежі, згоріло медичне обладнання, пацієнтів довелося евакуювати", - написав Порошенко.

Він також подякував партійній організації у Чернівцях, яка вийшла з ініціативою збору коштів для лікарні через 40 хвилин після повідомлення про пожежу і про те, що люди залишилися без кисню.

Порошенко також зауважив, що захворюваність вже перевищує 10 тисяч на добу, а кількість госпіталізацій протягом доби складає декілька тисяч.

"У багатьох областях місць у лікарнях немає. Люди лежать у коридорах без кисню, і ситуація є критичною. Звісно, ми не можемо лишитися осторонь. Минулого тижня ми привезли кисневі концентратори до Яремчі і Надвірної, а сьогодні вони відправляються та у Чернівці", - додає Порошенко.

Нагадаємо, фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами з перших днів пандемії забезпечували медиків захисними костюмами, окулярами, ІФА-тестами Roche.

Також вони профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу 120 мільйонів гривень.

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