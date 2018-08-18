Порошенко передал Эрдогану личное послание

Сегодня в Анкаре состоялся съезд партии, лидером которой является президент Турции

Президент Украины Петро Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 18 августа 2018 года в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), основателем которой является Эрдоган.

Также в качестве гостей съезда в Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами. Порошенко в качестве собственного представителя направил уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

"Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - сообщил Чубаров.

Также он добавил, что к заседанию не допустили одного из участников делегации России. Им оказался крымский колаборант "депутат Госдумы" Руслан Бальбек.

"Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского колаборанта Руслана Бальбека, нежелательный "гость" не был допущен. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву", - отметил Чубаров.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что в июле 2018 года на полях саммита НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он обсуждал вопрос освобождения украинских заложников, в частности, крымских татар.