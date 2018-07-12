В БПП назвали манипуляцией невозможность рассмотрения вопроса ЦИК

Фракция БПП была готова не проголосовать за одного из кандидатов

Фракция БПП считает неголосование по вопросу обновления ЦИК в четверг манипуляцией. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это очередная манипуляция. Во вторник мы начали заседание с того, что взяли перерыв и говорили с руководством Верховной рады. Руководство Верховной рады убедило, что в повестке дня сегодня стоит рассмотрение изменения состава ЦИК. У них были все возможности предупредить в понедельник и сказать, что в этот четверг будет рассмотрение. Другого дня кроме четверга и быть не могло. Тот, кто говорит, что не знали, тот лукавит. Мы сегодня не начали с ЦИК только потому, что понимали важность закона о ВАКС", - рассказал Березенко.

По его словам, фракция БПП была готова не проголосовать за одного из кандидатов.

"Я не хотел бы критиковать коллег по коалиции. Мы сделали все, что зависит от нас. 13 из 13 - пожалуйста ставьте на голосование. Но даже на сигнальное и рейтинговое голосование не поставили. К сожалению, поддержки у своих коллег мы не получили - их желания отозвать одну из своих кандидатур. Несмотря на это, мы пошли на то, что все-таки отзываем свою. Мы назвали фамилию и заявляем, что вся фракция нажмет за нее желтую кнопку. Даже это не производит впечатления. Хотя, я убежден, что голоса в зале есть. Почему было такое решение, для меня непонятно. К сожалению, наша позиция не была услышана, и мне очень обидно", - добавил он.

"По закону, пока не назначена новая ЦИК, действует старая. Потому как старая, так и новая без проблем может объявить любое действие в рамках действующего законодательства. Я не вижу в этом проблемы", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее сегодня председатель фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что БПП отозвала одну свою кандидатуру в состав новой ЦИК.