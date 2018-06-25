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Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом

НовостиПолитика    25.06.2018 - 17:24
Фото: Порошенко и Эрдоган (president.gov.ua)
Фото: Порошенко и Эрдоган (president.gov.ua)

Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Кроме этого, отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что главный соперник Эрдогана на президентских выборах в Турции кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии Мухаррем Индже признал свое поражение.

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Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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