Порошенко передав Ердогану особисте послання

Сьогодні в Анкарі відбувся з'їзд партії, лідером якої є президент Туреччини

Президент України Петро Порошенко передав особисте послання президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні, 18 серпня 2018 року в Анкарі відбувся VI з'їзд правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), засновником якої є Ердоган.

Також в якості гостей з'їзду в Анкару прибули офіційні делегації з різних країн, очолювані вищими державними посадовими особами. Порошенко як власного представника направив уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

"Відомо, що в Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану особисте послання Президента України Петра Порошенка", - повідомив Чубаров.

Також він додав, що на засідання не допустили одного з учасників делегації Росії. Ним виявився кримський колаборант і "депутат Держдуми" Руслан Бальбек.

"Оскільки турецька сторона не давала згоди на включення до складу делегації РФ, запрошеної на з'їзд, кримського колаборанта Руслана Бальбека, небажаний "гість" не був допущений. Замість урочистого залу, де проходив з'їзд AKP, прислужника російських окупантів Руслана Бальбека перепровадили в посольство РФ, де він зможе дочекатися часу відльоту делегації Держдуми в Москву", - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що в липні 2018 року на полях саміту НАТО з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом він обговорював питання звільнення українських заручників, зокрема, кримських татар.