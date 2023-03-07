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Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon

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Вівторок 07 березня 2023 20:33
Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для фронту ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

За словами політика, відповіддю суспільства на страшні злочини російських окупантів має бути згуртованість і ще більша допомога ЗСУ.

Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів.

"Сьогодні це вже третя десятка птахів, які отримають наші артилеристи, бригади артилерійської розвідки, наші десантники, наші танкісти і наші моторизовані частини. Друга складова цього комплексу - це є DAFи. Ми об’єднали позиції артилерійського тягача і Poseidon. І третя позиція - комплекс пункт управління", - написав Порошенко.

Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon

Також в комплекс входить генератор для безперебійної роботи. "Комплекс має дуже високу прохідність. Є антенне поле і є очі розвідників, очі арти, очі танків, яким не здатна протистояти Росія", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 16 серпня 2022 року Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

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