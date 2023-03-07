Порошенко передает в войска усовершенствованные комплексы БПЛА Poseidon

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили для фронта еще два комплекса на базе БПЛА Poseidon и грузовиков DAF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По словам политика, ответом общества на страшные преступления российских оккупантов должна быть сплоченность и еще большая помощь ВСУ.

Вместе с беспилотниками в войска передают два мобильных пункта управления на базе британских DAF.

Сегодня это уже третья десятка птиц, которые получат наши артиллеристы, бригады артиллерийской разведки, наши десантники, наши танкисты и наши моторизованные части. комплекс пункт управления", - написал Порошенко.

Также в комплекс входит генератор для бесперебойной работы. "Комплекс имеет очень высокую проходимость. Есть антенное поле и есть глаза разведчиков, глаза арты, глаза танков, которым не способна противостоять Россия", - добавил Порошенко.