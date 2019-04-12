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Порошенко озвучил свою позицию по дебатам

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 22:27
Порошенко озвучил свою позицию по дебатам
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко еще раз пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться как и на НСК "Олимпийском 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля. Об этом заявил действующий президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко в Facebook.

Кроме того, Порошенко еще раз пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты.

"Хочу еще раз повторить приглашение господину Зеленскому. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите. И расскажете все, что хотите, чтобы украинцы знали. Если нужны еще дебаты - прошу очень. Мы договоримся и после 14. Сообщите!", - заявил Порошенко.

Также он отметил, что ожидает от украинского народа разумного и ответственного выбора.

"Я ожидаю победы Петра Порошенко. Это сразу создаст совершенно четкие позиции относительно нашего движения, быстрые достижения и в борьбе с бедностью, и в становлении мира, и относительно европейского вектора развития нашей страны", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 11 апреля Петр Порошенко приехал в студию 1+1 для участия в программе "Право на власть". Глава государства ожидал встретиться со своим оппонентом на выборах - Владимиром Зеленским.  В телефонном разговоре Зеленского и Порошенко в прямом эфире стороны высказали свое мнение по дебатам. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе.

Сегодня в штабе Зеленского анонсировали дебаты кандидатов. В ролике, размещенном в социальных сетях команды Зеленского указано, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

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